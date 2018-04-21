Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

На Украине признали невозможность возвращения Крыма под контроль киевских властей. Такое заявление сделал скандально известный украинский политик Георгий Тука, занимающийся вопросами, связанными с неподконтрольной Киеву частью Донбасса. Ранее с фактическим признанием того, что Крым навсегда останется российской территорией, выступил президент Украины Петр Порошенко, который предложил лишать крымчан украинских паспортов. По мнению экспертов, эти заявления означают, что в Киеве смирились с тем, что Крым больше не является украинской территорией, де-факто признав воссоединение полуострова с Россией.

«Спустя четыре года и Петр Порошенко, и Георгий Тука, и фигуры помельче наконец-то признали существующие реалии, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ блогер Вадим Манукян. — Уже четыре года, как крымчане получили российские паспорта и стали гражданами России. Однако до этого дня украинские власти и лично Порошенко еще лелеяли надежду, что наличие у жителей Крыма украинских паспортов оставляет Киеву надежду, что крымчане снова, да еще и «по зову сердца» захотят вернуться в страну, в которой — после распада СССР — они вынужденно прожили 23 года. Однако ни Порошенко, ни Тука не учитывали главного — ни СССР, ни той страны, которой Украина была до переворота, больше нет. Доброй и открытой Украины больше не существует, а есть страна, где люди живут в страхе, боясь сказать лишнее слово против действующего режима».

Собеседник ФАН напомнил, что именно за оппозиционные настроения по отношению к режиму, пришедшему к власти в Киеве четыре года назад в результате государственного переворота, пострадали Михаил Саакашвили, Надежда Савченко и многие другие. А писатель и журналист Олесь Бузина поплатился за это жизнью, напомнил блогер.

«В такую страну крымчане точно больше не хотят, — подчеркнул Вадим Манукян. — А после того, как жители Крыма абсолютным большинством проголосовали на выборах за Владимира Путина, киевские власти растеряли последние иллюзии. Теперь Порошенко и Ко стало окончательно понятно, что своему выбору 2014 года — навсегда быть вместе с Россией — крымчане верны. Так что идея Порошенко «наказать» строптивых крымчан, отобрав у них украинские паспорта, вряд ли кого-то всерьез напугает».

По словам члена экспертного совета при Госдуме, жители Крыма гордятся своим статусом граждан РФ и не променяют российские паспорта ни на какие другие.

«На осознание факта, что завершилась целая эпоха, у властей Украины ушло долгих четыре года. Порошенко, Тука и все остальные поняли, что граждане России в Крыму украинцами уже не будут, чему финальная точка была поставлена на выборах президента России в марте 2018 года. Это и явилось последней каплей для украинских властей, когда им стало окончательно ясно, что точка невозврата пройдена», — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее, выступая в эфире украинского телеканала «112», заместитель министра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал невозможность возвращения Крыма под контроль киевских властей.

По словам Туки, сегодня Киев способен только делать громкие заявления по этому поводу, но ничего больше предпринять не в состоянии.

«Если быть честными, сделать, к сожалению, [киевские власти] ничего не могут, кроме дипломатических демаршей и политических заявлений», — отметил политик.

При этом Тука продолжает утверждать, что рано или поздно якобы «Крым и Донбасс вернутся в состав Украины», также он традиционно снабдил свое выступление резкими антироссийскими заявлениями.

В пятницу стало известно, что президент Украины Петр Порошенко предложил лишать крымчан украинского гражданства. Комментируя заявление Порошенко, российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что подобные идеи — свидетельство того, что Киев наконец-то смирился с тем, что Крым является частью России, и что этот вопрос, как неоднократно заявляли в Москве, обсуждению не подлежит.

Порошенко решил лишить крымчан гражданства Украины. В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд...А серьезно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 20, 2018

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся после госпереворота в Киеве. В ходе народного волеизъявления более 95% крымчан проголосовали за возвращение полуострова в состав России. Украина, а также ведущие западные страны отказываются признать этот факт, хотя Москва неоднократно подчерчивала, что Крым вошел в состав России в полном соответствии с международным правом.