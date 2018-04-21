В США объявили об экстренной проверке двигателей Boeing-737

Вашингтон, 21 апреля. В США экстренно проверят двигатели, установленные на Boeing-737. Соответствующее распоряжение было дано Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США.

Как говорится в распространенном заявлении ФАУ, данная мера осуществляется в связи с аварийной посадкой авиалайнера компании Southwest Airlines из-за воспламенения одного из двигателей.

Так, двигатели, «с помощью которых было совершено 30 тыс. взлетов и посадок», будут подвергнуты ультразвуковой дефектоскопии в течение 20 дней.

«По оценкам их производителя — компании CFM International — такая проверка затронет 352 двигателя в США и 681 — в остальных странах», — указали в управлении.

18 апреля самолет авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Даллас, совершил экстренную посадку из-за взрыва двигателя. В результате происшествия одна женщина погибла, еще несколько человек пострадали.