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Стрельба произошла в американской школе, есть пострадавшие
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    Стрельба произошла в американской школе, есть пострадавшие

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    Стрельба произошла в американской школе, есть пострадавшие

    Вашингтон, 21 апреля. В результате стрельбы в школе в американском городе Окала пострадал один человек. Об этом сообщает CNN.

    Как стало известно, стрельба произошла в средней школе Forest High School в штате Флорида. Инцидент случился в пятницу, 20 апреля.

    По полученной информации, подозреваемый находится под стражей. В результате случившегося один человек получил ранения, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Офис шерифа округа Мэрион, разместив сообщение о стрельбе в школе на странице в социальной сети Facebook, просит родителей забрать своих детей в близлежащей церкви, куда они будут доставлены. Также граждан просят избегать район, где произошла стрельба.

    Автор: Дарья Смолина
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