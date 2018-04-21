Стрельба произошла в американской школе, есть пострадавшие

Вашингтон, 21 апреля. В результате стрельбы в школе в американском городе Окала пострадал один человек. Об этом сообщает CNN.

Как стало известно, стрельба произошла в средней школе Forest High School в штате Флорида. Инцидент случился в пятницу, 20 апреля.

По полученной информации, подозреваемый находится под стражей. В результате случившегося один человек получил ранения, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Офис шерифа округа Мэрион, разместив сообщение о стрельбе в школе на странице в социальной сети Facebook, просит родителей забрать своих детей в близлежащей церкви, куда они будут доставлены. Также граждан просят избегать район, где произошла стрельба.