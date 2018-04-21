Вы уже вернули: россияне отреагировали на заявление Киева о возвращении Крыма

Москва, 21 апреля. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Украина не в состоянии «вернуть» Крым. Россияне с тезисом не согласились, отметив, что Киев уже вернул полуостров.

Как считает Тука, сегодня Украина может делать только громкие политические заявления по поводу Крыма. При этом он заявил, что в дальнейшем ситуация изменится, и Россия, которая, по мнению чиновника, якобы незаконно добывает песок и рыбу в Крыму, «понесет ответственность за свои действия».

Россияне иронично ответили Туке, напомнив, что дважды вернуть Крым невозможно. Они призвали Украину продолжить выполнять план по возврату территорий, вспомнив о том, как в состав страны вошли территории, а также напомнили, что ресурсы Крыма не ограничиваются рыбой и песком.

«А почему этот Тука забыл про нефть, газ, сало, камни, воду, да и воздух, в конце концов?» — поинтересовался один из пользователей соцсетей.

«Незаконная добыча песка и рыбы» — это сильное заявление. Ждем иска по незаконно раздавленному на кухне крымскому таракану», — иронично отметил другой.

«Вы уже вернули Крым России, конечно, невозможно вернуть его дважды! Расслабьтесь уже, никто не просит вернуть его повторно», — посоветовали киевским политикам россияне.

Они также напомнили, что сама Украина сегодня находится в критическом положении. По мнению пользователей соцсетей, она сама скоро может перестать существовать как субъект:

«А куда возвращать-то? На самой Украине идут процессы развала государственности, которая была при СССР. Скоро и самой Украины, как субъекта не будет».

Россияне отметили, что в составе сегодняшней Украины находятся территории Польши и территории, подаренные русскими царями.

«Украине осталось вернуть территории западной Украины, полученные в рамках пакта Молотова-Риббентропа, Польше. Вернуть территории, подаренные русскими царями, России. И вернуться к своей изначальной территории в три деревни. И можно будет считать, что план по возврату выполнен!» — заметили в соцсетях.

Некоторые россияне проявили сочувствие к киевским политикам и, вспомнив о том, как их беспокоит Крым, предложили Украине вырыть канаву вокруг Урзуфа и превратить в полуостров этот населенный пункт или войти в состав России.

«Чтобы вернуть Крым, надо просто войти Украине в состав РФ», — отметили пользователи.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за возвращение республики в состав РФ проголосовали более 95% местных жителей. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.