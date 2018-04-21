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Вы уже вернули: россияне отреагировали на заявление Киева о возвращении Крыма
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    Вы уже вернули: россияне отреагировали на заявление Киева о возвращении Крыма

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    «Вы уже вернули»: россияне объяснили Киеву невозможность возвращения Крыма

    Москва, 21 апреля. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Украина не в состоянии «вернуть» Крым. Россияне с тезисом не согласились, отметив, что Киев уже вернул полуостров.

    Как считает Тука, сегодня Украина может делать только громкие политические заявления по поводу Крыма. При этом он заявил, что в дальнейшем ситуация изменится, и Россия, которая, по мнению чиновника, якобы незаконно добывает песок и рыбу в Крыму, «понесет ответственность за свои действия».

    Россияне иронично ответили Туке, напомнив, что дважды вернуть Крым невозможно. Они призвали Украину продолжить выполнять план по возврату территорий, вспомнив о том, как в состав страны вошли территории, а также напомнили, что ресурсы Крыма не ограничиваются рыбой и песком.

    «А почему этот Тука забыл про нефть, газ, сало, камни, воду, да и воздух, в конце концов?» — поинтересовался один из пользователей соцсетей.

    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука

    «Незаконная добыча песка и рыбы» — это сильное заявление. Ждем иска по незаконно раздавленному на кухне крымскому таракану», — иронично отметил другой.

    «Вы уже вернули Крым России, конечно, невозможно вернуть его дважды! Расслабьтесь уже, никто не просит вернуть его повторно», — посоветовали киевским политикам россияне.

    «Вы уже вернули»: россияне объяснили Киеву невозможность возвращения Крыма

    Они также напомнили, что сама Украина сегодня находится в критическом положении. По мнению пользователей соцсетей, она сама скоро может перестать существовать как субъект:

    «А куда возвращать-то? На самой Украине идут процессы развала государственности, которая была при СССР. Скоро и самой Украины, как субъекта не будет».

    «Вы уже вернули»: россияне объяснили Киеву невозможность возвращения Крыма

    Россияне отметили, что в составе сегодняшней Украины находятся территории Польши и территории, подаренные русскими царями.

    «Украине осталось вернуть территории западной Украины, полученные в рамках пакта Молотова-Риббентропа, Польше. Вернуть территории, подаренные русскими царями, России. И вернуться к своей изначальной территории в три деревни. И можно будет считать, что план по возврату выполнен!» — заметили в соцсетях.

    «Вы уже вернули»: россияне объяснили Киеву невозможность возвращения Крыма

    Некоторые россияне проявили сочувствие к киевским политикам и, вспомнив о том, как их беспокоит Крым, предложили Украине вырыть канаву вокруг Урзуфа и превратить в полуостров этот населенный пункт или войти в состав России.

    «Чтобы вернуть Крым, надо просто войти Украине в состав РФ», — отметили пользователи.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за возвращение республики в состав РФ проголосовали более 95% местных жителей. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

    Автор: Василий Котов
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