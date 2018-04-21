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Мужчина и ребенок погибли под колесами поезда в Татарстане
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    Мужчина и ребенок погибли под колесами поезда в Татарстане

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    Мужчина и ребенок погибли под колесами поезда в Татарстане

    Уфа, 21 апреля. Трагический инцидент произошел в Татарстане: под колесами пассажирского поезда погибли мужчина и несовершеннолетний ребенок. 

    Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что ЧП случилось на 775-м километре перегона Юдино — Васильево в черте поселка «Октябрьский» Зеленодольского района накануне вечером. 25-летний мужчина и 8-летняя девочка переходили железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, которое не помогло предотвратить наезда. 

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, ранее сообщалось, что упавшему под поезд в метро Москвы пассажиру ампутировали ноги.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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