Мужчина и ребенок погибли под колесами поезда в Татарстане

Уфа, 21 апреля. Трагический инцидент произошел в Татарстане: под колесами пассажирского поезда погибли мужчина и несовершеннолетний ребенок.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что ЧП случилось на 775-м километре перегона Юдино — Васильево в черте поселка «Октябрьский» Зеленодольского района накануне вечером. 25-летний мужчина и 8-летняя девочка переходили железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, которое не помогло предотвратить наезда.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что упавшему под поезд в метро Москвы пассажиру ампутировали ноги.