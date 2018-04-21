Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 21 апреля. РФ в комиссии по перемирию в Сирийской республике за минувшие сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, турецкие наблюдатели насчитали одно нарушение, о чем сообщается в субботу в информационном бюллетене министерства обороны России.

Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – три. Турецкая сторона зафиксировала один случай стрельбы в провинции Даръа.

Напомним, как сообщалось ранее, за минувшие сутки российские военные разминировали 12 домов и придомовых территорий в сирийском городе Думейр. Боевики и их семьи в сопровождении сирийской службы безопасности на 30 автобусах были переправлены в населенный пункт Эль-Баб провинции Алеппо.