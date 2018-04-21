Безруков представит «Маленького принца» в Мариинском театре

Санкт-Петербург, 21 апреля. Российский актер, лауреат Государственной премии РФ Сергей Безруков представит музыкальную сказку «Маленький принц» по одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери в субботу, 21 апреля, в Петербурге.

В Концертном зале Мариинского театра Сергей Безруков представит музыкальную сказку «Маленький принц» в субботу, 21 апреля, и в воскресенье, 22 апреля. Российский актер предстанет перед зрителями в роли чтеца, сообщает пресс-служба театра. Сергей Пащенко — главный дирижер Губернаторского оркестра Московской области — будет находится за дирижерским пультом, сообщает «New inform». Зрители также увидят авторские рисунки Антуана де Сент-Экзюпери, видеоинсталляции.

По словам Безруков, это постановка не только для детей, но и для взрослых. Она дает взрослой аудитории «шанс вернуться в собственное детство и вспомнить, какими мы были, когда собственный двор и дом воспринимали, как маленькую планету».