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ВСУ обстреляли окраины Донецка, Докучаевск и пригороды Горловки из минометов и БТР
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    ВСУ обстреляли окраины Донецка, Докучаевск и пригороды Горловки из минометов и БТР

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    ВСУ обстреляли окраины Донецка, Докучаевск и пригороды Горловки из минометов и БТР

    Донецк, 21 апреля. Украинские военные выпустили 85 единиц различных боеприпасов по территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. 

    «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 285 единиц», — сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    По его словам, под обстрелы попали южные села республики, Докучаевск, пригороды Горловки и окраины Донецка. ВСУ открывали огонь из вооружения БМП, БТР и минометов.

    Напомним, за последние сутки Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала пять обстрелов территории ЛНР со стороны украинских силовиков.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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