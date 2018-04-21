Милонов призвал ограничить продажу одноразовых мангалов в России

Москва, 21 апреля. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Минпромторг ограничить производство и продажу одноразовых мангалов в России. Соответствующее письмо он направил главе ведомства Денису Мантурову.

По мнению Милонова, одноразовые мангалы сильно ударяют по кошельку россиян, которые вынуждены каждый раз покупать новое приспособление для жарки мяса и рыбы, отправляясь «на шашлыки». Депутат считает, что необходимо активизировать производство многоразовых мангалов, передает РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность ограничения производства и продажи одноразовых приспособлений для жарки мяса и рыбы и заменой их на мангалы, которые можно использовать многократно. <…> Люди, отправляясь «на шашлыки», каждый раз приобретают новый мангал и за сезон тратят сумму, сопоставимую с покупкой хорошего многоразового приспособления», — говорится в письме депутата.

Кроме того, как пишет Милонов, одноразовые мангалы наносят ущерб природе и окружающей среде. Депутат отмечает, что часто россияне не увозят с собой одноразовые устройства и оставляют их на месте, где отдыхали. Это приводит к тому, что «близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами».

«Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы, фактически, убиваем природу вблизи городов», — заключил Милонов.

Напомним, ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал певца Филиппа Киркорова, приехавшего с детьми в Петербург, вести себя скромнее.