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Это странно даже слушать: Пушков отреагировал на желание США «улучшить отношения» с РФ
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    Это странно даже слушать: Пушков отреагировал на желание США «улучшить отношения» с РФ

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    Это странно даже слушать: Пушков отреагировал на желание США «улучшить отношения» с РФ

    Москва, 21 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал «желание» Вашингтона «улучшить отношения» нашей страной.

    «США хотят «улучшить отношения» с Россией, но для этого предлагают ей встать на позиции США, — написал сенатор в своем twitter. — Это странно даже слушать, не то, что обсуждать».

    Ранее представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны.

    «Мы хотим общаться с Россией, чтобы это общение привело к большей стабильности и безопасности в мире, в том числе на Ближнем Востоке,  — сказал представитель администрации во время брифинга. — Но это должно быть двусторонним, это не должно быть только желанием США, Россия должна ответить действиями [на желание сотрудничества]».

    14 апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники нанесли ракетные удары по Сирии, когда длительные усилия по установлению мира в стране наконец начали приносить свои плоды и помешали дальнейшему улучшению обстановки в стране.

    Автор: Тимур Румянцев
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