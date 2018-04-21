Это странно даже слушать: Пушков отреагировал на желание США «улучшить отношения» с РФ

Москва, 21 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал «желание» Вашингтона «улучшить отношения» нашей страной.

«США хотят «улучшить отношения» с Россией, но для этого предлагают ей встать на позиции США, — написал сенатор в своем twitter. — Это странно даже слушать, не то, что обсуждать».

США хотят "улучшить отношения" с Россией, но для этого предлагают ей встать на позиции США. Это странно даже слушать, не то, что обсуждать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 20, 2018

Ранее представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны.

«Мы хотим общаться с Россией, чтобы это общение привело к большей стабильности и безопасности в мире, в том числе на Ближнем Востоке, — сказал представитель администрации во время брифинга. — Но это должно быть двусторонним, это не должно быть только желанием США, Россия должна ответить действиями [на желание сотрудничества]».

14 апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и союзники нанесли ракетные удары по Сирии, когда длительные усилия по установлению мира в стране наконец начали приносить свои плоды и помешали дальнейшему улучшению обстановки в стране.