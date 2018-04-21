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МИД Китая отреагировал на решение КНДР приостановить ядерные испытания
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    МИД Китая отреагировал на решение КНДР приостановить ядерные испытания

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    МИД Китая отреагировал на решение КНДР приостановить ядерные испытания

    Пекин, 21 апреля. Приостановка ядерных испытаний в Северной Корее поспособствует денуклеаризации Корейского полуострова, о чем заявили в министерстве иностранных дел Китая.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, «китайская сторона считает, что соответствующее решение КНДР поможет дальнейшему смягчению ситуации на полуострове и продвижению процесса денуклеаризации».

    Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных испытаний, а также готова закрыть ядерный испытательный полигон. Решение об этом было принято на заседании правящей партии КНДР, чтобы «сосредоточить все усилия на построении социалистической экономики». Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что заявление северокорейского главы дает шанс на деэскалацию конфликта.

    Автор: Тимур Румянцев
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