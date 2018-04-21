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Верховный суд РФ объяснил, когда водители могут ездить без ремня безопасности
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    Верховный суд РФ объяснил, когда водители могут ездить без ремня безопасности

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    Верховный суд РФ объяснил, когда водители могут ездить без ремня безопасности

    Москва, 21 апреля. Согласно российским правилам дорожного движения, в том случае, если ремень безопасности сломан, водитель может доехать до стоянки или места ремонта без него.

    К такому выводу пришел Верховный суд РФ в ходе рассмотрения дела автомобилиста, которого сотрудники ГИБДД остановили за то, что он был не пристегнут. Мужчина утверждал, что замок безопасности был сломан, и он ехал в ремонт, чтобы устранить проблему, поскольку починить замок самостоятельно не удалось, сообщает портал «Гарант.ру»

    Инспекторы не поверили автомобилисту и выписали ему штраф. На сторону ГИБДД встали также районный и областной суды. Однако Верховный суд РФ вступился за водителя и оправдал его, напомнив, что действия мужчины не противоречили ПДД.

    Сотрудники Госавтоинспекции подтвердили, что ремень безопасности был неисправен, и наказание в отношении автомобилиста отменили.

    Ранее Верховный суд РФ определил правила парковки во дворах.

    Автор: Василий Котов
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