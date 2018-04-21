Госдеп США обвинил Украину в коррупции, незаконных казнях и пытках

Москва, 21 апреля. На Украине были зафиксированы коррупция на правительственном уровне, цензура и серьезные нарушения прав человека, о чем сообщили в государственном департаменте Соединенных Штатов.

Как говорится в докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, обнародованном внешнеполитическим ведомством США, среди наиболее существенных проблем в отношении прав человека — отсутствие независимости судей, произвольные аресты и задержания, жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания, пытки, незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе.

Кроме того, в докладе отмечается насилие против этнических меньшинств, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, блокировка веб-сайтов, цензура, широкомасштабная коррупция на правительственном уровне.

В Госдепе считают, что в Киеве не принимают надлежащих мер, чтобы наказать большинство должностных лиц, которые совершили злоупотребления, и это порождает безнаказанность.