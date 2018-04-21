Крымский агрохолдинг назвал сроки поставки пшеницы в Сирию

Москва, 21 апреля. Гендиректор агрохолдинга «Скворцово» (Крым) Игорь Полищук сообщил, что в 2018 году компания намерена начать поставки продовольственной пшеницы в Сирийскую республику.

«Первую пробную партию до 10 тыс. тонн [зерна в год] мы готовы [поставить в Сирию] в этом году», — сказал он на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). — Я думаю, что если будет все хорошо, то в течение двух-трех месяцев уже готовы поставлять».

По его словам, компания готова продавать сирийцам яблоки, и в перспективе агрохолдинг способен увеличить поставку до 20 тыс. тонн зерна.

Компания «Скворцово» планирует провести в субботу переговоры с сирийской делегацией, которая прибыла для участия в ЯМЭФ, о поставках из Крыма в Сирию продовольственной пшеницы, передает ТАСС.

Напомним, несколько дней назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией.