Меню
Экономика
Крымский агрохолдинг назвал сроки поставки пшеницы в Сирию
Происшествия
Стали известны обстоятельства пожара в Мурманске
Следующая новость
Загрузка...

    Крымский агрохолдинг назвал сроки поставки пшеницы в Сирию

    231

    Крымский агрохолдинг назвал сроки поставки пшеницы в Сирию

    Москва, 21 апреля. Гендиректор агрохолдинга «Скворцово» (Крым) Игорь Полищук сообщил, что в 2018 году компания намерена начать поставки продовольственной пшеницы в Сирийскую республику.

    «Первую пробную партию до 10 тыс. тонн [зерна в год] мы готовы [поставить в Сирию] в этом году», — сказал он на полях Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). — Я думаю, что если будет все хорошо, то в течение двух-трех месяцев уже готовы поставлять».

    По его словам, компания готова продавать сирийцам яблоки, и в перспективе агрохолдинг способен увеличить поставку до 20 тыс. тонн зерна.

    Компания «Скворцово» планирует провести в субботу переговоры с сирийской делегацией, которая прибыла для участия в ЯМЭФ, о поставках из Крыма в Сирию продовольственной пшеницы, передает ТАСС.

    Напомним, несколько дней назад глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что республика намерена активно участвовать в расширении экономического сотрудничества с Сирией. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    39527
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2676
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7729
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    2507