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Боевая техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву
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    Боевая техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву

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    Боевая техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву

    Москва, 21 апреля. Боевая техника, принимающая 9 мая участие в параде Победы на Красной площади, прибыла на временную площадку в Москве, сообщает в субботу Минобороны РФ.

    На временную площадку в столице механизированная колонна была передислоцирована с тренировочной площадки в подмосковном Алабино. В настоящее время техника находится на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы.

    Боевая колонна состоит из автомобилей «Тигр», бронетранспортеров БТР-82А, ракетных комплексов «Искандер-М», «Ярс», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», зенитных ракетных комплексов С-400, бронеавтомобилей «Тайфун», а также обслуживающей группы численностью более 100 единиц.

    Боевая техника, принимающая участие в параде Победы, прибыла в Москву

    Принимающие участие в параде танки Т-34-85, Т-72Б3, БТР «Бумеранг», БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Коалиция», БМП-3 и зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2» были отправлены на парадную площадку с железнодорожной станции «Пресня».

    Традиционный парад Победы, приуроченный к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Красной площади в Москве 9 мая. Как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего в параде примут участие более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

    Автор: Василий Котов
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