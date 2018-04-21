Звезда сериала «Очень странные дела» стала самой юной влиятельной персоной по версии Time

Москва, 21 апреля. 14-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун стала самой юной влиятельной персоной, по версии журнала Time.

Актриса вошла в рейтинг топ-100 самых влиятельных людей и установила возрастной рекорд, став самой юной персоной, включенной в список, уточняет издание Independent.

В сериале «Очень странные дела» Браун исполняет роль девочки со сверхъестественными способностями. На счету актрисы съемки в шести многосерийных фильмах. Сейчас она снимается в ленте «Годзилла 2», которая выйдет на экраны в 2019 году.

Кроме того, Браун стала самым молодым продюсером Голливуда. Она занимается экранизацией серии романов Нэнси Спрингер об Эноле Холмс, младшей сестре Шерлока Холмса.