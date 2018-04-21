Замминистра экономики КНДР прибыл в Россию

Москва, 21 апреля. Замминистра экономики КНДР Ли Гван Гын в субботу прибыл во Владивосток, где провел переговоры с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко, затем Ли Гван Гын намерен отправиться в Москву.

На переговорах с Тарасенко северокорейская делегация предложила администрации Приморского края заключить соглашение о строительстве моста Туманган-Хасан через реку Туманная. Как отметил Ли Гван Гын, мост поможет активизировать торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна и разрешит вопрос транспортировки.

Возглавляемая замминистра экономики делегация КНДР вылетела в Россию накануне. Как сообщало российское посольство в КНДР, она примет участие в 8-м заседании совместной российско-корейской рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией Соглашения между правительствами России и КНДР о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства.

Также представители КНДР с российскими коллегами обсудят вопросы сотрудничества двух государств. Из Владивостока северокорейская делегация направится в Москву.