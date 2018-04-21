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Авианосец ВМС США Harry Truman приступил к выполнению задач в Средиземном море
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    Авианосец ВМС США Harry Truman приступил к выполнению задач в Средиземном море

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    Авианосец ВМС США Harry Truman приступил к выполнению задач в Средиземном море

    Вашингтон, 21 апреля. Возглавляемая атомным авианосцем Harry Truman американская авианосная ударная группа (АУГ) начала выполнять боевые задачи в Средиземном море. Соответствующее сообщение распространили 20 апреля Военно-морские силы США.

    «Присутствие данной ударной группы в этом важном регионе отражает нашу приверженность обеспечению безопасности, свободы и процветания Европы и Африки», — заявила командующая 6-м флотом ВМС США, вице-адмирал Лиза Франкетти.

    Какие именно цели преследует авианосная ударная группа в регионе и когда она отправится в район Персидского залива, как планировалось ранее, не сообщается.

    Атомный авианосец Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли появились в Средиземном море на фоне обострения ситуации в регионе после ракетного удара США, Франции и Великобритании по территории Сирии. Союзники выпустили 103 ракеты, 71 из них перехватила сирийская ПВО.

    Президент России Владимир Путин назвал действия США и их союзников актом агрессии и отметил, что, нанося удары по Сирии, западные страны помогают террористам.

    Автор: Виталий Малясев
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