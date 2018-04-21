Украинские силовики нарушили перемирие в ЛНР пять раз за сутки

Луганск, 21 апреля. За последние сутки Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала пять обстрелов территории ЛНР со стороны украинских силовиков, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Уточняется, что огонь велся с применением вооружения БМП-1, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись территории населенных пунктов Зеленая Роща, Нижнее Лозовое, Калиново и район пункта пропуска «Станица Луганская».

Всего по территории ЛНР за последние сутки было выпущено 80 снарядов. Пострадавших среди военных и гражданского населения, по предварительным данным, нет.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта за это время стали более 10 тысяч человек.