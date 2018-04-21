В Германии посчитали удар США по Сирии нарушением международного права

Берлин, 21 апреля. Научная служба бундестага провела по запросу Левой партии анализ ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии и заключила, что он нарушил международное право. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ сообщает RT.

«Применение военной силы против государства, для того чтобы наказать его за нарушение международной конвенции, представляет собой нарушение международно-правового запрета на применение силы», — приводит выдержку из экспертного доклада издание.

В документе также признается неубедительным правовое обоснование удара по Сирии властями Великобритании. Британская сторона назвала удар реакцией на гипотетическое применение химоружия сирийскими властями и настаивала на том, что в исключительных случаях и ради прекращения страданий людей международное право допускает подобные меры.

Научная служба бундестага посчитала, что предпосылок для нанесения удара не было. Ученые также усомнились в том, что «военные удары действительно подходят для того, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей».

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам на территории Сирии. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных ракет.

Президент России Владимир Путин осудил атаку, отметив, что подобными действиями западные страны помогают террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.