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«Шанс на деэскалацию»: Косачев оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний
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    «Шанс на деэскалацию»: Косачев оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

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    «Шанс на деэскалацию»: Косачев оценил заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний

    Москва, 21 апреля. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев оценил заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении ядерных испытаний. По мнению сенатора, оно дает шанс на деэскалацию конфликта.

    «Налицо шанс на деэскалацию напряженности, которая еще месяц-два назад накалилась до порогового уровня ядерного конфликта», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

    Как он отметил, позитивного в новости о приостановке Северной Кореей испытаний намного больше, предположив, что также заявление Ким Чен Ына может быть связано с тем, что необходимость проводить подобные испытания у КНДР отпала, поскольку у Пхеньяна появилось дееспособное оружие массового поражения.

    Напомним, в субботу глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных испытаний. Решение об этом было принято на заседании правящей партии КНДР, чтобы «сосредоточить все усилия на построении социалистической экономики».

    Автор: Василий Котов
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