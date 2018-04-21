На Украине признали невозможность возвращения Крыма

Киев, 21 апреля. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал невозможность возвращения Крыма под контроль Киева.

Об этом Тука заявил в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, сегодня Киев способен только делать громкие политические заявления по этому поводу и осуществлять дипломатические демарши.

При этом Тука не преминул обвинить Россию в якобы незаконной добыче ресурсов на территории Крыма, в частности, песка и рыбы. Чиновник пригрозил, что однажды Крым снова станет украинской территорией, а РФ тогда, по его словам, «понесет ответственность за свои действия».

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение республики в состав России. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и до сих пор считает полуостров своей территорией.

Накануне президент Украины Петр Порошенко предложил лишать крымчан украинского гражданства. Как считает российский сенатор Алексей Пушков, такая инициатива свидетельствует о том, что Порошенко наконец смирился с воссоединением Крыма с Россией.