21 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Кубы

Владимир Путин провел телефонный разговор с Раулем Кастро и Мигелем Диас-Канелем Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем компартии Кубы Раулем Кастро и лидером страны Мигелем Диас-Канелем. Президент России подтвердил готовность содействовать руководству страны в проведении социально-экономической модернизации. В свою очередь первый секретарь компартии Кубы подчеркнул приверженность курсу на углубление многоплановых связей с Россией. Стороны договорились о реализации проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры.

Сирийская армия начала наступательную операцию на позиции боевиков Подразделения Вооруженных сил Сирии начали наступательную операцию на позиции боевиков на юге Дамаска. Началу операции предшествовала мощная артподготовка, в ходе которой сирийская армия нанесла удары по укрепрайону террористов, расположеному в двух километрах от города. Правительственным войскам удалось уничтожить склады с боеприпасами и штаб боевиков. А также взять под контроль мечеть в пригороде Аль-Тадамун.

Между Болгарией и Крымом планируется наладить паромное сообщение Во время работы Ялтинского Международного Экономического форума руководитель болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов заявил, что Болгария планирует наладить паромное сообщение с Крымом. Это позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова. Помимо морского сообщения, Маринов предложил активизировать и воздушные перевозки. Прямые авиарейсы из Болгарии на полуостров помогут наладить торговое сотрудничество, туристические связи и культурное общение.