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21 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Кубы
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    21 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Кубы

    Владимир Путин провел телефонный разговор с Раулем Кастро и Мигелем Диас-Канелем. Сирийская армия начала наступательную операцию на позиции боевиков. Между Болгарией и Крымом планируется наладить паромное сообщение. Скончался дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Ляхов.
    8:58 21 Апреля 2018
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    Владимир Путин провел телефонный разговор с Раулем Кастро и Мигелем Диас-Канелем

    21 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Кубы

    Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем компартии Кубы Раулем Кастро и лидером страны Мигелем Диас-Канелем. Президент России подтвердил готовность содействовать руководству страны в проведении социально-экономической модернизации. В свою очередь первый секретарь компартии Кубы подчеркнул приверженность курсу на углубление многоплановых связей с Россией. Стороны договорились о реализации проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры.

    Сирийская армия начала наступательную операцию на позиции боевиков

    21 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Кубы

    Подразделения Вооруженных сил Сирии начали наступательную операцию на позиции боевиков на юге Дамаска. Началу операции предшествовала мощная артподготовка, в ходе которой сирийская армия нанесла удары по укрепрайону террористов, расположеному в двух километрах от города. Правительственным войскам удалось уничтожить склады с боеприпасами и штаб боевиков. А также взять под контроль мечеть в пригороде Аль-Тадамун.

    Между Болгарией и Крымом планируется наладить паромное сообщение

    21 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Кубы

    Во время работы Ялтинского Международного Экономического форума руководитель болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов заявил, что Болгария планирует наладить паромное сообщение с Крымом. Это позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова. Помимо морского сообщения, Маринов предложил активизировать и воздушные перевозки. Прямые авиарейсы из Болгарии на полуостров помогут наладить торговое сотрудничество, туристические связи и культурное общение.

    Скончался дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Ляхов

    21 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Кубы

    В возрасте 76 лет скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Ляхов. Ляхов является представителем одного из первых поколений космонавтов СССР. Он совершил три космических полета продолжительностью более 333 суток, а также три выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 часов 8 минут. Кроме того, он участвовал в экспедициях на орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7».
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