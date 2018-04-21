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События недели: дайджест главных новостей России
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    События недели: дайджест главных новостей России

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    Новые российские истребители, запуск ракеты «Протон-М», новый президентский лимузин и то, что еще стало важным для России. На ФАН-ТВ еженедельный итоговый дайджест новостей.

    Следственный комитет допросил прокурора Кемерово и его помощника об обстоятельствах, при которых торгово-развлекательный комплекс­­ «Зимняя вишня» был отнесен к малому бизнесу. Согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства, об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Тем временем, следователями получены результаты всех генетических экспертиз по уголовному делу о пожаре. Работы по проверке всех обращений о пропавших людях, а также заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших – их 60 человек. Все они идентифицированы, родственникам выданы разрешения на захоронение 37 человек. 

    Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова Чиновники подозреваются в получении взятки в 17 млн рублей. Коррупционный акт произошел по версии следствия более пяти лет назад. Деньги передавались как лично, так и через помощников. В данный момент Кондрашов находится в розыске, Привалов и двое посредников задержаны.

    События недели: дайджест главных новостей России

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения – «запрете определенных действий». Такое постановление суд будет выносить в отношении подозреваемых, против которых нельзя применить иные меры. Новшество запрещает покидать помещение, в котором проживает обвиняемый, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом и почтой, управлять транспортом в конкретные периоды времени. При этом телефоном можно будет пользоваться, но только для вызова экстренных служб и общения со следователем.

    В полдень 16 апреля Роскомнадзор получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к мессенджеру Telegram. Теперь он в списке заблокированных ресурсов. Похожая участь может быть уготована другой популярной сети. Facebook не выполняет ряд требований Роскомнадзора, об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров. В список обязательных пунктов входит перенос баз данных российских граждан на территорию России, удаление всей запрещенной информации (по словам Жарова, администрация Facebook уже серьезно опаздывает по срокам выполнения этого пункта), а также соблюдение иных законов.

    19 апреля с «Байконура» успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М». Космический тягач поднял на орбиту спутник Министерства обороны России. Отделение головной части тяжелой ракеты с разгонным блоком «Бриз-М» прошло в штатном режиме.

    События недели: дайджест главных новостей России

    В аэропорту Симферополя заработал новый терминал, в котором устроили  футуристический праздник, с участием героев «Звездных войн» и возможностью слетать на Венеру, Марс и другие планеты. Отмечается, только за первый день аэровокзал успешно обслужил 40 рейсов и около 7 тысяч пассажиров.

    «Рособоронэкспорт» широко продемонстрировал свои новинки. В Куала-Лумпуре (Малайзия) прошла XVI Международная выставка вооружений и военной техники. Россию представили истребители семейства «Су», учебно-боевой самолет Як-130, новые военно-транспортные и боевые вертолеты.

    С первого июня новым президентом «АвтоВАЗа» станет Ив Каракатзанис – генеральный директор Renault в Румынии. Впрочем, финансовым оздоровлением, по-прежнему, будет заниматься действующий руководитель лидера отечественного автопроизводства – Николя Мор.

    События недели: дайджест главных новостей России

    Новый российский лимузин проекта «Кортеж» будет использоваться в рабочем графике Владимира Путина, а возможно, и на церемонии инаугурации. Министр промышленности Денис Мантуров заявил, что модельный ряд «Кортежей» будет гарантированно готов к моменту вступления в должность избранного президента.

    Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри 71-го Каннского фестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая. А по другую сторону окажется Кирилл Серебренников, его картина «Лето» поборется за награду в числе конкурсантов.

    Все медведи Московского зоопарка вышли из спячки. В общей сложности животные проспали четыре с половиной месяца. Мишки чувствуют себя хорошо, постепенно возвращаются к привычной физической активности и полноценному рациону питания.

    Автор: Алексей Громов
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