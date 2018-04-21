Москва, 21 апреля. Эксперты и простые пользователи прокомментировали известие о выводе золотого запаса Турции из США. Мнения россиян приводит «Политэксперт».

Издание приводит мнение эксперта Института современного развития Никиты Масленникова, который считает поступок Анкары выражением недовольства политикой Вашингтона. Масленников отметил, что Белый дом поддерживает курдов, которых в Турции считают угрозой безопасности.

Эксперт отметил, что вывод золотого запаса Турции из США не повлияет на экономическую ситуацию, но покажет Вашингтону прочность позиции Анкары.

Пользователи сделали более далеко идущие выводы. Издание приводит мнение комментаторов, которые считают, что драгоценный металл на Земле ищут инопланетяне. Но «турки умные — перепрятали».

Напомним, ранее стало известно, что Центральный банк Турции вывел из федеральной резервной системы (ФРС) США свое золото. Ранее в Соединенных Штатах хранилось 28,7 тонны металла из 564,6 тонны золотого резерва Турции.