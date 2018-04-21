Москва, 21 апреля. Работавший в Forbes журналист Джонатан Гринберг, рассказал, как президент США Дональд Трамп попал в рейтинг самых богатых людей мира. По словам Гринберга, в 1984 году Трамп позвонил ему под чужим именем и соврал о своем состоянии, сообщается в американских СМИ.

Обман не раскрылся, и Трамп оказался в списке с состоянием в 100 миллионов долларов, хотя на самом деле имел пять миллионов долларов, утверждает журналист в своей колонке для Washington Post.

Как пишет Гринберг, в телефонном разговоре Трамп назвался представителем Trump Organization Джоном Бэрроном и заверил, что Дональд Трамп и его отец Фред Трамп якобы консолидировали бизнес, благодаря чему Трамп-младший стал владельцем 90% семейной компании. Вернувшись к записям, журналист обнаружил, что разговаривал по телефону с самим нынешним президентом США.

Гринберг подчеркивает, что реальное имущество Трампа в 1984 году в размере пяти миллионов долларов было по меркам того времени и по сравнению со сверстниками американского лидера «ничтожным».

Белый дом от комментариев по поводу колонки Гринберга отказался. Нынешнее состояние Трампа журнал Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов.

Ранее, как сообщало URA.RU, российский журналист Владимир Познер раскритиковал президента США Дональда Трампа и назвал его «катастрофой» для Америки.