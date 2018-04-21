Меню
Весь мир
Трамп соврал о своем состоянии, чтобы попасть в список Forbes — СМИ
Политика
Замминистра экономики КНДР прибыл в Россию
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп соврал о своем состоянии, чтобы попасть в список Forbes — СМИ

    136

    Трамп соврал о своем состоянии, чтобы попасть в список Forbes — СМИ

    Москва, 21 апреля. Работавший в Forbes журналист Джонатан Гринберг, рассказал, как президент США Дональд Трамп попал в рейтинг самых богатых людей мира. По словам Гринберга, в 1984 году Трамп позвонил ему под чужим именем и соврал о своем состоянии, сообщается в американских СМИ. 

    Обман не раскрылся, и Трамп оказался в списке с состоянием в 100 миллионов долларов, хотя на самом деле имел пять миллионов долларов, утверждает журналист в своей колонке для Washington Post.

    Как пишет Гринберг, в телефонном разговоре Трамп назвался представителем Trump Organization Джоном Бэрроном и заверил, что Дональд Трамп и его отец Фред Трамп якобы консолидировали бизнес, благодаря чему Трамп-младший стал владельцем 90% семейной компании. Вернувшись к записям, журналист обнаружил, что разговаривал по телефону с самим нынешним президентом США.

    Трамп соврал о своем состоянии, чтобы попасть в список Forbes — СМИ

    Гринберг подчеркивает, что реальное имущество Трампа в 1984 году в размере пяти миллионов долларов было по меркам того времени и по сравнению со сверстниками американского лидера «ничтожным».

    Белый дом от комментариев по поводу колонки Гринберга отказался. Нынешнее состояние Трампа журнал Forbes оценивает в 3,7 миллиарда долларов.

    Ранее, как сообщало URA.RU, российский журналист Владимир Познер раскритиковал президента США Дональда Трампа и назвал его «катастрофой» для Америки.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    18726
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2147
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7266
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    2259