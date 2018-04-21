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Новый мессенджер заменит стандартные СМС на Android
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    Новый мессенджер заменит стандартные СМС на Android

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    Новый мессенджер заменит стандартные СМС на Android

    Москва, 21 апреля. Google разработает для Android мессенджер, который заменит обычные СМС. Об этом сообщает The Verge.

    По данным издания, приложение получит название Chat. Мессенджер заработает на платформе Rich Communications Services (RCS) и будет похож на iMessage. Разница заключается в том, что отличие от предлагаемого корпорацией Apple мессенджера, Chat не будет зашифрован. Отправленные с его помощью сообщения телефонные операторы смогут хранить на своих серверах в читаемом виде.

    Оплата в Chat будет производиться не за стоимость сообщения по тарифному плану, как в случае с СМС, а за передаваемые данные. Отправленные пользователям, не установившим Chat или использующим смартфоны на iOS, сообщения будут приходить в виде обычных СМС.

    Автор: Виктор Мальцев
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