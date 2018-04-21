В ООН рассказали о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине

Киев, 21 апреля. Гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер заявил о чрезвычайно высокой минной угрозе в стране. Заявление чиновника приводит сайт ООН.

«Нигде в мире на минах не подрывается столько автомобилей, как на территории Украины. Трудно представить, что страна, расположенная в центре Евразийского континента, может иметь такую страшную статистку», — заявил Уолкер.

Координатор ООН отметил, что только в прошлом году на Украине на минах и других боеприпасах подорвались 238 человек.

Ранее сообщалось, что замглавы Агентства ООН по делам беженцев в стране Ноэль Колхаун заявила, что Украина остается единственной страной в Европе, которой требуется гуманитарная помощь.