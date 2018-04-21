Эксперты рассказали, какие объекты в России наиболее уязвимы для хакерских атак

Москва, 21 апреля. Наиболее уязвимыми объектами в случае хакерских атак в России станут энергетические и коммунальные сети, транспортная и коммунальная инфраструктура. Об этом со ссылкой на центр «Антистихия» сообщает РИА Новости.

По данным издания, наибольшую опасность представляет сращивание террористов и хакерских структур. А также использование возможностей хакеров для организации кибератак на системы жизнеобеспечения, узлы связи, объекты ТЭК. Такие атаки могут нанести ощутимый экономический ущерб, привести к многочисленным жертвам, чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам.

Центр «Антистихия» отмечает, что в 2017 году количество хакерских атак на объекты в России увеличилось более чем в четыре раза. При этом 36% атак пришлись на вирусы-шифровальщики, в 26% случаев эксплуатировались уязвимости. В 23% случаев, атаки были направлены на компрометацию учетных данных. DDoS-атаки составили всего 8% от общего числа хакерских атак. Манипулирование, взломы социальных медиаресурсов и СМИ — 6%.