Skrillex выразил соболезнования в связи со смертью Avicii

Вашингтон, 21 апреля. Диджей из США Skrillex выразил соболезнования в связи со смертью известного под псевдонимом Avicii шведского музыканта Тима Берглинга.

«Тим был настоящим гением и новатором, но в то же время чувствительным и смиренным», — написал Skrillex в социальной сети Instagram.

Диджей отметил, что не был лучшим другом Avicii. Но подчеркнул, что творчество Берглинга навсегда останется частью его жизни и частью жизни многих других людей.

Напомним, накануне стало известно, что популярный 28-летний шведский диджей Avicii найден мертвым в столице Амана Маската. Пресс-секретарь музыканта Эбба Линдквист подтвердила его смерть. Линдквист также сообщила, что в последнее время музыкант работал над новым музыкальным проектом.