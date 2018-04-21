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Skrillex выразил соболезнования в связи со смертью Avicii
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    Skrillex выразил соболезнования в связи со смертью Avicii

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    Skrillex выразил соболезнования в связи со смертью Avicii

    Вашингтон, 21 апреля. Диджей из США Skrillex выразил соболезнования в связи со смертью известного под псевдонимом Avicii шведского музыканта Тима Берглинга.

    «Тим был настоящим гением и новатором, но в то же время чувствительным и смиренным», — написал Skrillex в социальной сети Instagram.

    Диджей отметил, что не был лучшим другом Avicii. Но подчеркнул, что творчество Берглинга навсегда останется частью его жизни и частью жизни многих других людей.

    Напомним, накануне стало известно, что популярный 28-летний шведский диджей Avicii найден мертвым в столице Амана Маската. Пресс-секретарь музыканта Эбба Линдквист подтвердила его смерть. Линдквист также сообщила, что в последнее время музыкант работал над новым музыкальным проектом.

    Автор: Виктор Мальцев
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