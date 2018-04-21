Меню
Происшествия
СК начал проверку по факту обрушения части столетнего дома во Владивостоке
Украина
В ООН рассказали о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    СК начал проверку по факту обрушения части столетнего дома во Владивостоке

    59

    СК начал проверку по факту обрушения части столетнего дома во Владивостоке

    Владивосток, 21 апреля. Следователи СУ СК РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку по факту обрушения части построенного во Владивостоке в 1918 году здания. Об этом сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр здания.

    Об обрушении части дома №18б на улице Фонтанной стало известно 21 апреля около 5.10 по местному времени (20 апреля 22.10 мск). Обрушилась часть двухэтажного дома 1918 года постройки.

    Аварийные бригады и спасатели уже обследовали разрушенную часть здания. При инциденте никто не пострадал. В пункт временного размещения переведены четыре жильца соседнего крыла здания.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    1550
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    6778
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    2070
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    2546