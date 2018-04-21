СК начал проверку по факту обрушения части столетнего дома во Владивостоке

Владивосток, 21 апреля. Следователи СУ СК РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку по факту обрушения части построенного во Владивостоке в 1918 году здания. Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, следователи работают на месте происшествия, проводится осмотр здания.

Об обрушении части дома №18б на улице Фонтанной стало известно 21 апреля около 5.10 по местному времени (20 апреля 22.10 мск). Обрушилась часть двухэтажного дома 1918 года постройки.

Аварийные бригады и спасатели уже обследовали разрушенную часть здания. При инциденте никто не пострадал. В пункт временного размещения переведены четыре жильца соседнего крыла здания.