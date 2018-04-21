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СМИ сообщили о возможной причине смерти диджея Avicii
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    СМИ сообщили о возможной причине смерти диджея Avicii

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    СМИ сообщили о возможной причине смерти диджея Avicii

    Вашингтон, 21 апреля. Причиной смерти известного под псевдонимом Avicii шведского диджея Тима Берглинга мог стать острый панкреатит. Об этом сообщает Billboard.

    По данным издания, Берглинг злоупотреблял алкоголям. Из-за пагубного пристрастия диджей в течение нескольких лет страдал острым панкреатитом, который и мог послужить причиной смерти музыканта.

    Журнал также сообщает, что в 2016 году Тиму Берглингу удилил аппендикс и желчный пузырь. Чтобы восстановиться после операции диджею пришлось отменить все выступления.

    В 2013 году журнал Forbs включил Avicii в десятку наиболее высокооплачиваемых диджеев планеты. Годовой доход Берглинга составлял около 20 млн долларов.

    Ранее Газета.ru сообщила, что Тим Берглинг скончался 20 апреля в столице Омана Маската. Музыканту было 28 лет.

    Автор: Виктор Мальцев
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