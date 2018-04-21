Сирия: начался ремонт связывающей Дамаск и Восточную Гуту дороги

Дамаск, 21 апреля. В Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населенные пункты Восточной Гуты, включая город Дума, с сирийской столицей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, к работе привлечено около десяти единиц спецтехники. Дорожные рабочие укладывают асфальт, разбирают дорожные завалы, очищают дороги и восстанавливают дорожную инфраструктуру. В районе начинают работать торговые лавки, предприятия общественного питания и магазины.

Напомним, ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии заключили с боевиками соглашение об их выводе из ряда районов к югу от сирийской столицы.