Меню
Весь мир
Сирия: начался ремонт связывающей Дамаск и Восточную Гуту дороги
Украина
В ООН рассказали о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: начался ремонт связывающей Дамаск и Восточную Гуту дороги

      /  Обновлено: 
    194

    Сирия: начался ремонт связывающей Дамаск и Восточную Гуту дороги

    Дамаск, 21 апреля. В Сирии начался капитальный ремонт дороги, которая связывает населенные пункты Восточной Гуты, включая город Дума, с сирийской столицей. Об этом сообщает РИА Новости.

    По данным издания, к работе привлечено около десяти единиц спецтехники. Дорожные рабочие укладывают асфальт, разбирают дорожные завалы, очищают дороги и восстанавливают дорожную инфраструктуру. В районе начинают работать торговые лавки, предприятия общественного питания и магазины.

    Напомним, ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии заключили с боевиками соглашение об их выводе из ряда районов к югу от сирийской столицы.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    1550
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    6778
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    2070
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    2546