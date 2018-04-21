Посольство России поинтересовалось, делится ли Лондон гостайнами с частными лицами

Лондон, 21 апреля. Российское посольство в Великобритании попросило Форин-офис объяснить, делятся ли британские власти секретной информацией с частными лицами. Об этом сообщило РИА Новости.

В посольстве РФ в Лондоне сообщили, что узнали из СМИ о том, что называющий себя создателем вещества «Новичок» Владимир Углев на основании «всего спектра информации» пришел к выводу, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили препаратом А-234. В дипмиссии назвали откровение «самопровозглашенного изобретателя» удивительным заявлением.

«Это довольно удивительное заявление. Оно, по сути, означает, что частному лицу была передана информация, которую российское государство не может получить от британских властей уже несколько недель», — сообщил пресс-секретарь посольства.

Также в дипмиссии напомнили, что бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон якобы на основе «разведданных» заявил об изготовлении «Новичка» в Саратовской области России.

Пресс-секретарь российского посольства подчеркнул, что эти заявления нельзя проверить. Но если в них поверить, то получится, что власти Великобритании делятся с частными лицами конфиденциальной информацией, а это грубо нарушает правила ОЗХО. Посольство России в Лондоне попросило Форин-офис подтвердить или опровергнуть сообщения и предоставить РФ доступ к документам, о которых говорят Владимир Углев и Хэмиш де Бреттон Гордон.

Напомним, работавший на британскую разведку экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы с признаками отравления в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинил Россию в причастности к инциденту.

Москва опровергла обвинения британской стороны. Российские власти заявляют об отсутствии мотивов для отравления Сергея Скрипаля и указывают на то, что британская сторона не приводит доказательств своей версии.