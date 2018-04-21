Трамп приветствовал решение Ким Чен Ына прекратить ядерные испытания

Вашингтон, 21 апреля. Президент США Дональд Трамп признался, что после сообщения о прекращении ядерных испытаний в КНДР ждет саммита с участием северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс! Жду нашего саммита», — написал американский президент.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время выступления на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи заявил о закрытии ядерного полигона в северной части страны и прекращении с 21 апреля испытаний баллистических ракет.