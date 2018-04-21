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Северная Корея объявила, что не будет передавать ядерное оружие или технологии другим странам
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    Северная Корея объявила, что не будет передавать ядерное оружие или технологии другим странам

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    Северная Корея объявила, что не будет передавать ядерное оружие или технологии другим странам

    Пхеньян, 21 апреля. Северная Корея ни при каких обстоятельствах не будет передавать ядерные технологии или ядерное оружие другим странам. Об этом со ссылкой на постановление пленума ЦК Трудовой партии Кореи сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Пока не будет ядерной угрозы или ядерных провокаций нашему государству, мы абсолютно не будем применять ядерное оружие и ни при каких обстоятельствах не будем передавать ядерное оружие и ядерные технологии другим государствам», — говорится в постановлении пленума ЦК Трудовой партии.

    Ранее стало известно, правящая партия КНДР решила заморозить ракетные и ядерные испытания, чтобы сосредоточить усилия на построении социалистической экономики.

    Известие о заморозке ядерных испытаний в Северной Корее прокомментировал президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал «360». Глава Белого дома назвал принятое решение хорошей новостью для самой КНДР и для всего мира.

    Автор: Виктор Мальцев
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