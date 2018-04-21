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Задержанный в Латвии защитник русских школ объявил голодовку
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    Задержанный в Латвии защитник русских школ объявил голодовку

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    Задержанный в Латвии защитник русских школ объявил голодовку

    Рига, 21 апреля. Задержанный в Латвии по подозрению в деятельности против государства член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко объявил голодовку. Об этом со ссылкой на друга Гапоненко Владимира Линдермана сообщает РИА Новости.

    Активиста обвиняют в деятельности против независимости Латвии, а также против ее государственного строя. По данным издания, Гапоненко держат в изоляторе временного содержания в рижском районе Чиекуркалнс. Вопрос об избрании для него меры пресечения решит суд.

    Линдерман заявил, что в знак протеста против произвола властей Гапоненко объявил голодовку.

    «Александр сообщил, что объявляет голодовку против произвола латвийских властей», — заявил Владимир Линдермана.

    Автор: Виталий Малясев
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