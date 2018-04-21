Задержанный в Латвии защитник русских школ объявил голодовку

Рига, 21 апреля. Задержанный в Латвии по подозрению в деятельности против государства член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко объявил голодовку. Об этом со ссылкой на друга Гапоненко Владимира Линдермана сообщает РИА Новости.

Активиста обвиняют в деятельности против независимости Латвии, а также против ее государственного строя. По данным издания, Гапоненко держат в изоляторе временного содержания в рижском районе Чиекуркалнс. Вопрос об избрании для него меры пресечения решит суд.

Линдерман заявил, что в знак протеста против произвола властей Гапоненко объявил голодовку.