Трамп пообещал ответить на иск демократов о «сговоре с Россией»

Вашингтон, 21 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия ответит на иск демократов о сговоре его предвыборного штаба с РФ.

Накануне Демократическая партия Соединенных Штатов обратилась в суд с иском против ГРУ, правительства России, российских предпринимателей Агаларовых, основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и предвыборного штаба президента. В иске говорится о хакерских атаках в 2015 и 2016 годах и сговоре с Россией, целью которого стало нанесение ущерба Демпартии и продвижение кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах.

Президент США назвал иск «демократов-обструкционистов» хорошей новостью, так как теперь республиканцы смогут ответить о серверах DNC (Национального комитета Демократической партии), которые демократы отказались передать ФБР.