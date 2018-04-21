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Трамп пообещал ответить на иск демократов о «сговоре с Россией»
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    Трамп пообещал ответить на иск демократов о «сговоре с Россией»

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    Трамп пообещал ответить на иск демократов о «сговоре с Россией»

    Вашингтон, 21 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия ответит на иск демократов о сговоре его предвыборного штаба с РФ.

    Накануне Демократическая партия Соединенных Штатов обратилась в суд с иском против ГРУ, правительства России, российских предпринимателей Агаларовых, основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и предвыборного штаба президента. В иске говорится о хакерских атаках в 2015 и 2016 годах и сговоре с Россией, целью которого стало нанесение ущерба Демпартии и продвижение кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах.

    Президент США назвал иск «демократов-обструкционистов» хорошей новостью, так как теперь республиканцы смогут ответить о серверах DNC (Национального комитета Демократической партии), которые демократы отказались передать ФБР.

     «Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь ответим относительно серверов DNC, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Уэнди Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и насчет электронных писем Клинтон», — написал Трамп в Twitter.

    Автор: Виктор Мальцев
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