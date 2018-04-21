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Скотланд-Ярд отказался комментировать сообщения СМИ о подозреваемых в «деле Скрипаля»
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    Скотланд-Ярд отказался комментировать сообщения СМИ о подозреваемых в «деле Скрипаля»

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    Скотланд-Ярд отказался комментировать сообщения СМИ о подозреваемых в «деле Скрипаля»

    Лондон, 21 апреля. В Скотланд-Ярде отказались прокомментировать сообщение СМИ об идентификации основных подозреваемых в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА Новости.

    Ранее в материале Daily Telegraph появилась информация о появлении подозреваемых в «деле Скрипаля». По данным издания, представители британских властей считают, что к отравлению причастна контролируемая российским руководством ударная группа, которая уже вернулась в Россию. Газета сообщает, что в настоящее время контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против участников ударной группы.

    Представитель полиции Лондона отказалась прокомментировать РИА Новости данную публикацию.

    «Мы не обсуждаем конкретные линии расследования», — цитирует ответ представителя Скотланд-Ярда издание.

    Напомним, британское правительство обвиняет Россию в причастности к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. По мнению британской стороны, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом A234.

    Россия неоднократно опровергала обвинения правительства Великобритании. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России не было мотивов для отравления Сергея Скрипаля. Министр отметил, что в противном случае находившегося в заключении Скрипаля не обменяли бы в 2010 году, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
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