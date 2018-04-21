Скотланд-Ярд отказался комментировать сообщения СМИ о подозреваемых в «деле Скрипаля»

Лондон, 21 апреля. В Скотланд-Ярде отказались прокомментировать сообщение СМИ об идентификации основных подозреваемых в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в материале Daily Telegraph появилась информация о появлении подозреваемых в «деле Скрипаля». По данным издания, представители британских властей считают, что к отравлению причастна контролируемая российским руководством ударная группа, которая уже вернулась в Россию. Газета сообщает, что в настоящее время контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против участников ударной группы.

Представитель полиции Лондона отказалась прокомментировать РИА Новости данную публикацию.

«Мы не обсуждаем конкретные линии расследования», — цитирует ответ представителя Скотланд-Ярда издание.

Напомним, британское правительство обвиняет Россию в причастности к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. По мнению британской стороны, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом A234.

Россия неоднократно опровергала обвинения правительства Великобритании. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России не было мотивов для отравления Сергея Скрипаля. Министр отметил, что в противном случае находившегося в заключении Скрипаля не обменяли бы в 2010 году, сообщает Газета.ru.