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Сирия: часть боевиков сдалась правительственным войскам на юге Дамаске
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    Сирия: часть боевиков сдалась правительственным войскам на юге Дамаске

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    Сирия: часть боевиков сдалась правительственным войскам на юге Дамаске

    Дамаск, 21 апреля. Сирийские военные продолжают выдавливать боевиков из южных районов провинции Дамаск, часть террористов сложила оружие и сдалась. Об этом сообщает портал Muraselon.

    По данным издания, подразделениям Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить новые территории в Южном Дамаске после острого столкновения с боевиками. В частности, правительственным войскам удалось взять под контроль мечеть в пригороде Аль-Тадамон. Часть боевиков сдались правительственным войскам.

    Напомним, ранее сообщалось, что сирийские военные начали масштабное наступление на позиции боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на юге провинции Дамаск. Перед началом штурма по укрытиям террористов нанесли удар ВКС РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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