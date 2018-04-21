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Сирия: САА установила контроль над рядом высот в Восточном Каламуне
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    Сирия: САА установила контроль над рядом высот в Восточном Каламуне

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    Сирия: САА установила контроль над рядом высот в Восточном Каламуне

    Дамаск, 21 апреля. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке подразделений поддерживающего правительство ополчения восстановила контроль над рядом высот в районе Восточного Каламуна. Об этом сообщает портал Muraselon.

    По данным издания, во время боев за ключевые высоты в Восточном Каламуне правительственным войскам удалось захватить у террористов 20 единиц транспортной техники.

    Напомним, в горных районах Восточного Каламуна продолжается противостояние подразделений САА, поддерживающего правительство ополчения и отрядов вооруженного ополчения. Ранее стало известно, что правительственные войска захватили большое количество оружия и тяжелой техники, которую бросили бегущие боевики. Среди прочего САА завладели четырьмя танками террористов и оборудованными для военных нужд пиками.

    Автор: Виталий Малясев
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