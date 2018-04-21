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Райффайзенбанк заявил о восстановлении работы после сбоя
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    Райффайзенбанк заявил о восстановлении работы после сбоя

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    Райффайзенбанк заявил о восстановлении работы после сбоя

    Москва, 21 апреля. Райффайзенбанк восстановил работу всех своих сервисов после технического сбоя, зафиксированного в первой половине дня 20 апреля. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

    «Все банковские сервисы работают в штатном режиме», — отметили представители компании.

    Ранее стало известно о технических неполадках в работе некоторых сервисов Райффайзенбанка. В частности, отсутствовала возможность проведения операций через мобильные приложения и сайт банка.

    Руководство организации подчеркивало, что трудности носят внутренний характер, и не связаны с решениями Роскомнадзора, — напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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