Райффайзенбанк заявил о восстановлении работы после сбоя

Москва, 21 апреля. Райффайзенбанк восстановил работу всех своих сервисов после технического сбоя, зафиксированного в первой половине дня 20 апреля. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

«Все банковские сервисы работают в штатном режиме», — отметили представители компании.

Ранее стало известно о технических неполадках в работе некоторых сервисов Райффайзенбанка. В частности, отсутствовала возможность проведения операций через мобильные приложения и сайт банка.

Руководство организации подчеркивало, что трудности носят внутренний характер, и не связаны с решениями Роскомнадзора, — напоминает Газета.ru.