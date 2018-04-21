ООН не получила 97% средств на гуманитарную помощь жителям Украины

Нью-Йорк, 21 апреля. На востоке Украины нуждаются в гуманитарной помощи 3,4 млн человек, но у ООН не достаточно средств для проведения в стране гуманитарных операций. Об этом со ссылкой на доклад координатора гуманитарной помощи ООН на Украине Нила Уокера перед странами участницами организации сообщает ТАСС.

По словам Уокера, в конце минувшего года агентства ООН и их партнеры представили план гуманитарного реагирования на кризис 2017 года. План предполагает помощь 2,3 млн человек, которые находятся в наиболее сложном положении. На его реализацию требуется 187 млн долларов, но у организации есть только малая часть этих средств.

«Сегодня я призываю государства — члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта жителями Украины и срочно ликвидировать дефицит, составляющий 97%», — заявил Уокер.

Координатор гуманитарной помощи ООН на Украине сообщил, что в минувшем году произошло более 130 инцидентов, повлиявших на работу водной инфраструктуры на востоке страны, и обратил внимание на приостановку из-за обстрелов работы обслуживающей более 345 тыс. человек Донецкой фильтровальной станции.

Также Уокер заявил, что по данным ООН за четыре года конфликта погибли 2,5 тысячи человек, ранения получили более девяти тысяч человек.