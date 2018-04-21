Назван победитель пятого сезона проекта «Голос. Дети»

Москва, 21 апреля. Победителем пятого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале стал 11-летний оренбуржец Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи.

В полуфинальную стадию конкурса вышли девять участников. В полуфинале остались трое лучших. Наставниками финалистов были Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Победителем вышел Рутгер Гарехт. Ему вручили статуэтку конкурса. Семья юного исполнителя получила миллион рублей.

Газета.ru уточняет, что победу Рутгеру принесла песня «Офицеры». Его соперницы по финалу выбрали композиции «Я тебя никогда не забуду», и «На десерт». Воспитанник Пеагеи впервые победил в проекте «Голос. Дети».