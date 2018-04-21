Меню
Общество
Назван победитель пятого сезона проекта «Голос. Дети»
Весь мир
Скотланд-Ярд отказался комментировать сообщения СМИ о подозреваемых в «деле Скрипаля»
Следующая новость
Загрузка...

    Назван победитель пятого сезона проекта «Голос. Дети»

    1084

    Назван победитель пятого сезона проекта «Голос. Дети»

    Москва, 21 апреля. Победителем пятого сезона проекта «Голос. Дети» на Первом канале стал 11-летний оренбуржец Рутгер Гарехт из команды певицы Пелагеи.

    В полуфинальную стадию конкурса вышли девять участников. В полуфинале остались трое лучших. Наставниками финалистов были Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Победителем вышел Рутгер Гарехт. Ему вручили статуэтку конкурса. Семья юного исполнителя получила миллион рублей.

    Газета.ru уточняет, что победу Рутгеру принесла песня «Офицеры». Его соперницы по финалу выбрали композиции «Я тебя никогда не забуду», и «На десерт». Воспитанник Пеагеи впервые победил в проекте «Голос. Дети».

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    1100
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    6235
    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    «Газпром» направил в суд документы для расторжения контрактов с Украиной

    17:32   20 Апреля 2018
    1879
    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    Шойгу объяснил де Мистуре, как ракетный удар США помешал урегулированию в Сирии

    16:30   20 Апреля 2018
    2416