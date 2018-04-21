Тулеев объявил, что в скором времени уходит из политики

Москва, 21 апреля. Бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что не планирует становиться членом Совета Федерации.

В интервью телерадиокомпании ТВМ (город Белово) Тулеев заявил, что устал от политики и не планирует участвовать в осенних выборах в областной парламент, как и становиться членом Совета Федерации.

«Не мое это. Я же практик, хозяйственник, реалист. Мне надо «сказал — сделал». А здесь… У нас особые люди депутаты. Это нужно иметь терпение… И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить. Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник», — сказал Тулеев, отвечая на вопрос о своих планах на участие в выборах 9 сентября.

Комментируя информацию о возможной должности члена Совета Федерации, Тулеев сообщил, что не хочет ехать в Москву.

«Я устал от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого. Достаточно», — рассказал он.

Тулеев руководил Кемеровской областью более 20 лет. После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где по последним данным погибли 60 человек, он ушел в отставку, сообщала «Газета.ру». 3 апреля Тулеев получил вакантный депутатский мандат, а 10 апреля был избран председателем облсовета.