Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания

Пхеньян, 21 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных испытаний.

Как сообщает агентство Рёнхап, с субботы КНДР прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Будет также закрыт ядерный испытательный полигон, находящийся на севере страны.

Решение о прекращении ядерных испытаний было принято на заседании правящей партии КНДР, чтобы «сосредоточить все усилия на построении социалистической экономики».

В пятницу RT сообщал, что Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств.