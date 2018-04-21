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Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания
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Скотланд-Ярд отказался комментировать сообщения СМИ о подозреваемых в «деле Скрипаля»
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    Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания

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    Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания

    Пхеньян, 21 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает проведение ядерных испытаний.

    Как сообщает агентство Рёнхап, с субботы КНДР прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Будет также закрыт ядерный испытательный полигон, находящийся на севере страны. 

    Решение о прекращении ядерных испытаний было принято на заседании правящей партии КНДР, чтобы «сосредоточить все усилия на построении социалистической экономики».

    Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания

    В пятницу RT сообщал, что Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств. 

    Автор: Олеся Волкова
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