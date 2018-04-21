«Газпром» направил документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмский арбитраж

Москва, 21 апреля. Российская корпорация «Газпром» направила в Стокгольмский арбитражный суд пакет документов, необходимый для прекращения договора с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщается на сайте компании.

«Сегодня ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — отметили в «Газпроме».

Председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова к возобновлению переговоров после завершения действия текущих соглашений.

«Но Украина должна обосновать экономическую целесообразность», — подчеркнул Миллер.

Ранее в «Нафтогазе» заявили о начале процедуры принудительного взыскания задолженности с «Газпрома». Об этом писал телеканал «360».