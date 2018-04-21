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«Газпром» направил документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмский арбитраж
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    «Газпром» направил документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмский арбитраж

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    «Газпром» направил документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» в Стокгольмский арбитраж

    Москва, 21 апреля. Российская корпорация «Газпром» направила в Стокгольмский арбитражный суд пакет документов, необходимый для прекращения договора с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщается на сайте компании.

    «Сегодня ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — отметили в «Газпроме».

    Председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова к возобновлению переговоров после завершения действия текущих соглашений.

    «Но Украина должна обосновать экономическую целесообразность», — подчеркнул Миллер.

    Ранее в «Нафтогазе» заявили о начале процедуры принудительного взыскания задолженности с «Газпрома». Об этом писал телеканал «360».

    Автор: Серегй Свазовский
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