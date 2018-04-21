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СБУ на масштабных учениях в Одесской области отразила нападение «диверсантов»
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    СБУ на масштабных учениях в Одесской области отразила нападение «диверсантов»

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    СБУ на масштабных учениях в Одесской области отразила нападение «диверсантов»

    Одесса, 21 апреля. Служба безопасности Украины провела на базе стратегически важного объекта Одесской области масштабные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба ведомства.

    Вместе с СБУ в учениях принимали участие сотрудники Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

    По легенде учений, две «диверсионные» группы пытались заминировать один из военных объектов Одесской области. Силовики обнаружили и нейтрализовали установленные взрывные устройства. «Диверсанты» укрылись в здании и открыли условный огонь по силовикам. Вторая группа «диверсантов» была обезврежена при попытке прорваться через оцепление правоохранителей на авто. 

    Автор: Олеся Волкова
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