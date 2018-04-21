«Порошенко смирился»: Пушков прокомментировал идею лишить крымчан украинского гражданства
Москва, 21 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма, которые приобрели гражданство РФ. Соответствующую запись политик сделал в социальной сети Twitter.
Пушков прокомментировал предложение Порошенко лишить гражданства Украины жителей Крыма https://t.co/Rul9sqhjjJ pic.twitter.com/1vXLRBBjWq— RT на русском (@RT_russian) April 20, 2018
«В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд, — иронизирует сенатор.
По мнению Пушкова, украинский президент aфактически признал возвращение Крыма в состав России.
«А серьезно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией», — цитирует RT.
Накануне законопроект Порошенко о лишении крымчан украинских паспортов прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что большинство крымчан вполне хватает российского паспорта. Но у людей, у которых на Украине остались родственники, могут возникнуть трудности.