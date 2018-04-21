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Кадыров выразил соболезнования родным погибшего в Сирии журналиста ЧГТРК «Грозный»
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    Кадыров выразил соболезнования родным погибшего в Сирии журналиста ЧГТРК «Грозный»

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    Кадыров выразил соболезнования родным погибшего в Сирии журналиста ЧГТРК «Грозный»

    Грозный, 21 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким журналиста ЧГТРК «Грозный» Ихаба Балана, погибшего в столице Сирии.

    В пятницу Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что в Дамаске прицельным выстрелом был убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в Сирии Ихаб Балан. 

    «Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу «Грозный» и всему творческому коллективу», — написал Кадыров.

    Глава Чечни уточнил, что Балан тесно сотрудничал с Общественным фондом имени Ахмата Кадырова. Президент фонда поручил оказать семье погибшего журналиста помощь и поддержку. 

    Автор: Олеся Волкова
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