Кадыров выразил соболезнования родным погибшего в Сирии журналиста ЧГТРК «Грозный»

Грозный, 21 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким журналиста ЧГТРК «Грозный» Ихаба Балана, погибшего в столице Сирии.

В пятницу Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что в Дамаске прицельным выстрелом был убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в Сирии Ихаб Балан.

«Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу «Грозный» и всему творческому коллективу», — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что Балан тесно сотрудничал с Общественным фондом имени Ахмата Кадырова. Президент фонда поручил оказать семье погибшего журналиста помощь и поддержку.